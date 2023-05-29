Приговор координатору штаба Навального в Уфе Чанышевой огласят 14 июня

Слушание дела проходило в закрытом судебном заседании

УФА, 29 мая. /ТАСС/. Приговор координатору штаба Алексея Навального в Уфе Лилии Чанышевой огласят в Кировском районном суде 14 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в понедельник.

"Все верно", - сообщили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос о дате заседания.

Чанышева обвиняется в организации экстремистского сообщества, в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, в создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Слушание дела проходило в закрытом судебном заседании.

Кировский районный суд Уфы арестовал Чанышеву 10 ноября 2021 года, через две недели она была переведена в СИЗО в Москве. Вину она не признает. Чанышева неоднократно привлекалась к административным арестам за участие в несанкционированных акциях.