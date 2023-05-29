В Якутии экс-замминистра сельского хозяйства приговорили к 13 годам колонии

Василия Афанасьева также обязали выплатить штраф в размере 30 млн рублей

ЯКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. Якутский городской суд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Якутии к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 30 млн рублей за получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщается в понедельник на сайте суда.

"В Якутском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Василия Афанасьева, обвиняемого по ч. 6 ст. 290, ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ", - говорится в сообщении.

Суд признал Афанасьева виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 30 млн рублей с лишением права занимать должности государственной службы сроком 14 лет.

Государственное обвинение было поддержано прокуратурой. О задержании Афанасьева сообщалось в мае 2021 года. В течение нескольких лет он получил взятку в общей сумме более 1,1 млн рублей. Кроме этого, чиновник способствовал незаконному предоставлению повышенной субсидии из бюджета республики сельхозкооперативу.