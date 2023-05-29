29 мая, 08:46

Более 9 тыс. жителей Буйнакска остались без электричества

Аварийное отключение затронуло около 20 улиц города

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Более 9 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварийного отключения в Буйнакске в Дагестане. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале городской администрации.

"На пульт диспетчера поступил звонок об аварийном отключении электроэнергии Б-1, Ф-11. Причины отключения устанавливаются", - говорится в сообщении.

Под отключение попали около 20 улиц города. Без электроэнергии остаются 9 тыс. человек.

По данным синоптиков, в предгорных и горных районах Дагестана 29 мая наблюдается переменная облачность, местами небольшой дождь с грозой. Температура воздуха днем от +19 до +24 градусов. 

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© Информационное агентство ТАСС
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