СМИ: среди погибших на озере Маджоре в Италии может быть россиянка

Генконсульств РФ в Милане проверяет эту информацию

РИМ, 29 мая. /ТАСС/. Россиянка может быть среди погибших в результате крушения прогулочной лодки на озере Маджоре на севере Италии. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

Как корреспонденту ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Милане, по этому вопросу направлен запрос в компетентные органы Италии, информация проверяется и пока не может быть подтверждена.

По информации газеты Corriere della Sera, в результате инцидента на озере погибли двое мужчин и две женщины. Среди погибших два итальянца и гражданин Израиля, пишет издание.

Предположительно, инцидент произошел из-за начавшейся грозы с сильными порывами ветра. Лодка, на борту которой находились более 20 человек, перевернулась. Согласно предварительной информации, ее арендовала группа иностранных туристов.

Из спасенных никто не получил серьезных травм.