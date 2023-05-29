В Белгородской области из-за обстрела производственного корпуса пострадали четыре человека

Пожар произошел на объекте с лакокрасочными жидкостями

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Два промышленных объекта попали под обстрел в Шебекинском округе Белгородской области, один из них, корпус с лакокрасочными жидкостями, загорелся. Четыре человека получили травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник.

"В Шебекино были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. На втором предприятии видимых повреждений нет", - написал он в Telegram-канале.

По данным губернатора, пострадали четыре работника предприятия.

"Есть четверо пострадавших - мужчины, сотрудники предприятия, доставлены в ЦРБ с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Один в реанимации в тяжелом состоянии, у троих состояние средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - проинформировал глава области.

Кроме того, под обстрел попало село Новая Таволжанка, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи, без света остаются Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское. "В селе Козинка Грайворонского округа есть попадание в здание гостиницы и мойки, в результате чего она загорелась", - добавил Гладков.