Депутата в Архангельской области арестовали по подозрению в получении взятки

По данным следствия, Николай Трухин получил незаконное вознаграждение в размере 430 тыс. рублей за покровительство в победе на аукционе по заключению муниципального контракта

АРХАНГЕЛЬСК, 29 мая. /ТАСС/. Депутата одного из представительных органов местного самоуправления Архангельской области подозревают в получении взятки, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, его арестовали. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о заместителе председателя Совета депутатов Северодвинска Николае Трухине.

"Следственными органами СК России по Архангельской области и НАО возбуждено уголовное дело в отношении депутата одного из представительных органов местного самоуправления Архангельской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере", и в отношении индивидуального предпринимателя по п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу, совершенная в крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, депутат с января по март 2022 года вступил в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем. Тот предложил за общее покровительство в победе на аукционе по заключению муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территорий общего пользования передать ему взятку в размере 5% от цены контракта. В итоге депутат получил не менее 430 тыс. рублей в качестве взятки.

Уголовное дело возбудили на основании материалов оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Архангельской области. Проводятся следственные действия. Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.