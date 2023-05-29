Во Владивостоке при пожаре на складе пострадал один человек

По данным МЧС, его доставили в ожоговый центр

ТАСС, 29 мая. На одном из складов во Владивостоке произошел пожар. В результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

"По оперативным данным, 29 мая в 15:45 местного времени на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании склада на улице Снеговая во Владивостоке. Уже через семь минут на месте работали огнеборцы. Пожар локализован на площади около 200 кв. м", - говорится в сообщении краевого ГУ МЧС. По информации пресс-службы, пострадал один человек, его доставили в ожоговый центр. Степень ожогов не уточняется.

В тушении пожара задействовали 10 единиц пожарной техники и 40 человек личного состава.