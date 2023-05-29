В двух деревнях Омской области из-за выявления очагов бешенства ввели карантин

Вирус обнаружили у крупного рогатого скота и домашнего кота

ОМСК, 29 мая. /ТАСС/. Карантин из-за выявления очагов бешенства ввели в деревнях Кочки и Шандровка Омской области, сообщается в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (далее - ограничительные мероприятия (карантин)", - говорится в указе и.о. губернатора Омской области Валерия Бойко. Карантин установили на территории эпизоотических очагов - личных подсобных хозяйств в деревнях Кочки и Шандровка, и в радиусе 1 км от границ очагов.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе омского управления Россельхознадзора, в этих деревнях бешенство выявили у крупного рогатого скота и домашнего кота. Всего в 2023 году зарегистрировали 21 очаг заболевания, за весь 2022 год зафиксировали пять случаев бешенства.

Бешенство - особо опасное смертельное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Вирус вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.