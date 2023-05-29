Мосгорсуд не отпустил из СИЗО под домашний арест экс-замминистра культуры Ярилову

Защита считает избрание ареста незаконным, необоснованным и немотивированным

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным арест бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, признавшей вину в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решения судья апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Первый проректор Института театрального искусства им. И. Д. Кобзона Ольга Ярилова, уволившаяся из Минкультуры РФ семь месяцев назад, заявила в суде, что обязуется давать показания в полном объеме, если в отношении нее изберут более мягкую меру пресечения.

Защита Яриловой считает избрание ареста незаконным, необоснованным и немотивированным. Так, адвокат экс-чиновницы Борис Асриян заявил, что его подзащитная знала, что увольнение связано с проектом "Пушкинская карта", но попыток давления на бывших подчиненных не предпринимала, от следствия не скрывалась, не меняла место жительства и признала свою вину в полном обьеме. По его словам, следователи ФСБ провели оперативные мероприятия и изъяли ее голосовые записи. "Необходимо идти в ногу со временем и изменить меру пресечения на домашний арест", - отметил защитник.

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились и кинотеатры.