Жену обвиняемого в бандитизме Ясина уличили в присвоении 2 тыс. кв. м земли в Приморье

По данным прокуратуры, на участке построили четыре объекта

ТАСС, 29 мая. Прокуратура Приморского края вскрыла факт незаконного присвоения более чем 2 тыс. кв. м муниципальной земли во Владивостоке, сообщает пресс-служба ведомства в пятницу. Как сообщил ТАСС источник, знакомый с делом, жена арестованного по обвинению в руководстве бандой главы Федерации кудо Дальнего Востока Александра Ясина самовольно захватила землю по соседству со своими участками.

"Установлено, что в собственности и в аренде жительницы Владивостока находятся два смежных земельных участка площадью около 900 кв. м и 850 кв. м в микрорайоне Седанка во Владивостоке, при ограждении которых осуществлен захват более 2 тыс. кв. м земли из числа муниципальной собственности, а также из числа земель, собственность на которую не разграничена", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на самовольно захваченной земле возвели четыре объекта. Прокурор района предъявил к женщине 1976 года рождения иск о признании построек самовольными, истребовании земельного участка из незаконного владения, возложении обязанности привести его в первоначальное положение путем демонтажа незаконно возведенных объектов.

"Сегодня суд удовлетворил требование прокурора о принятии обеспечительных мер в виде запрета регистрационных действий в отношении земельных участков, находящихся в пользовании ответчика, до рассмотрения требований по существу", - уточняется в релизе.

Дело Ясина

Ясина арестовали в начале апреля по обвинению в создании и участии в устойчивой вооруженной группе (банде), члены которой с начала 1990-х годов по 2023 год занимались "крышеванием" предпринимателей, подконтрольных руководителю банды. Уголовное дело возбудиил по ст. 209 УК РФ "Бандитизм".

По версии следствия, с 1990 года во Владивостоке была создана вооруженная группа "Трифоновские", в которую вошли несколько обвиняемых жителей Приморья. Ясин возглавил банду в 2004 году. Он и другие участники группы незаконно приобретали и хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, которые использовались при совершении нападений. При проведении расследования уголовного дела один из них добровольно выдал несколько единиц оружия и боеприпасы. Банда продолжала свою деятельность до момента задержания ее участников.