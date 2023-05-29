29 мая, 10:06

В Историческом музее в центре Москвы начали эвакуацию из-за письма с угрозой взрыва

Эвакуированы 200 человек

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Неизвестный прислал в Исторический музей в Москве письмо с угрозой взрыва, проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Письмо с угрозой взрыва пришло в администрацию Исторического музея в Москве. В настоящее время проводится эвакуация посетителей и работников музея", - сказал собеседник агентства. Эвакуированы 200 человек.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и кинологи, которые проверяют задние, а также близлежащую территорию. 

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