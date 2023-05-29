В некоторых регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу

Сигнал прозвучал в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению граждан.

Сирены звучат в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР.

Таким образом, это уже третья воздушная тревога на Украине за сутки. Первая объявлялась ночью, вторая - в понедельник утром.

Тревога продлилась около получаса.

В новость были внесены изменения (13:30 мск) — добавлена информация об отмене тревоги.