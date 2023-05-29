В Свердловской области произошел пожар в четырех частных домах

Пострадал один человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в четырех частных жилых домах и надворных постройках в Ревде Свердловской области. В результате пожара пострадал один человек, сообщила журналистам в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Днем 29 мая на пульт пожарной охраны Ревды поступило сообщение о возгорании на улице Ильича. Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что происходит горение четырех частных жилых домов и надворных построек. В результате пожара пострадал один человек, он госпитализирован", - говорится в сообщении.

В 13:07 пожар локализовали на площади 350 кв. м. В тушении задействовали 22 человека и восемь единиц техники, добавили в ГУ МЧС.