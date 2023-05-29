Информация об угрозе взрыва в Историческом музее в Москве оказалась ложной

Музей возвращается к прежнему режиму работы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полицейские обследовали здание Исторического музея в Москве, никаких подозрительных предметов не обнаружено. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах.

"Здание музея обследовано, никаких взрывчатых устройств и взрывных веществ не обнаружено. Музей возвращается к прежнему режиму работы", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный прислал в Исторический музей в Москве письмо с угрозой взрыва, из-за чего были эвакуированы более 200 человек.