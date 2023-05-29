Администраторам Telegram-каналов дали восемь лет колонии за вымогательство у Канделаки

Обвинение просило для них именно такой срок лишения свободы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в понедельник приговорил к восьми годам колонии строгого режима каждого из трех бывших администраторов Telegram-каналов по делу о вымогательстве 470 тысяч рублей у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил признать Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко виновными по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") и назначить каждому по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 500 тыс. рублей.", - сказали в суде.

Прокурор просил назначить каждому из них именно такой срок лишения свободы.

Согласно фабуле обвинения, подсудимые в 2020 году объединились в организованную группу для вымогательства денег у публичных персон, для чего приобрели Telegram-каналы "Проект "Сканер" и Riddle, распределив полномочия и занявшись размещением порочащих публикаций и вымогательством денег за их удаление.

Обвиняемые опубликовали информацию, порочащую честь директора по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василия Бровко и его супругу Тину Канделаки. Помощник Бровко обратился к администраторам каналов с просьбой удалить порочащие публикации. В ответ поступило требование об уплате 470 тыс. рублей, в противном случае обвиняемые грозились продолжить публикации. Бровко первоначально согласился заплатить требуемую сумму, но и после этого порочащие публикации продолжились. Тогда потерпевший написал заявление в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного разбирательства подсудимые признали вину и попросили прощения у Бровко и его супруги.