Сотрудники МЧС спасли восемь человек

ТАСС, 29 мая. В Оренбурге произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили в ГУ МЧС по области в понедельник.

Сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на улице Транспортной поступило днем 29 мая.

"Огонь тушат на четвертом этаже. Газодымозащитники обследуют помещения для поиска возможных пострадавших. Сотрудники МЧС проводят спасение людей из задымленных комнат", - сообщили в управлении.

Позже в ведомстве сообщили о ликвидации открытого горения.

"Сотрудники МЧС спасли и вывели на свежий воздух людей из задымленных помещений. Среди спасенных есть дети. Сотрудникам МЧС также удалось не допустить жертв на пожаре. На данный момент ликвидировано открытое горение", - сообщили в управлении.

Площадь пожара ориентировочно составила 8 кв. м.

В управлении уточнили, что в итоге было спасено восемь человек, из них четверо - дети. Как сообщила пресс-служба прокуратуры региона, на место происшествия выехали прокурор Оренбурга Павел Кучерявенко и прокурор Ленинского района города Виталий Чатарев для контроля за деятельностью аварийно-спасательных служб и соблюдением прав граждан. "Прокуратура проконтролирует фактическое соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате пожара", - сообщили в надзорном ведомстве.