В Белгородской области за сутки зафиксировали более 300 прилетов со стороны ВСУ

В Грайворонском и Шебекинском округах снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. В Белгородской области зафиксировали за прошедшие сутки более 300 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Грайворонский городской округ обстреляли 101 раз. По селу Козинка выпущено 90 минометных снарядов, по пункту пропуска - два. Поврежден газопровод", - написал Гладков.

В Шебекинском округе 28 мая зафиксировали 116 прилетов, треть из них пришлись на село Безлюдовка. В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа и Нехотеевка.

По словам Гладкова, 28 мая территория Белгородской области подверглась со стороны ВСУ более 300 обстрелам из артиллерии и ракетных систем залпового огня, некоторые населенные пункты подверглись атакам дронов.

В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировали 63 прилета, в Волоконовском районе 23 прилета. В Шебекинском городском округе минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуска, повреждена телевизионная вышка. "В селе Вознесеновка зафиксировано 29 прилетов, из них 7 минометных снарядов. 22 раза из ствольной артиллерии обстреляно промышленное предприятие: повреждены фасад административного здания, станция водоочистки, забор и подстанция. Пострадавших нет", - сказал Гладков.

В Село Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате обстрелов и атак дронов повреждены восемь частных домовладений и три автомобиля. "В Шебекино после вчерашнего подомового обхода дополнительно выявлены повреждения в четырех многоквартирных домах, 60 квартирах, девяти частных домовладениях, пяти автомобилях", - добавил губернатор.