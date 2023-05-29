Жительницу Челябинска осудили за дискредитацию Вооруженных сил России

Ее приговорили к шести месяцам исправительных работ

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мая. /ТАСС/. Калининский районный суд Челябинска признал местную жительницу виновной в том, что она в мае 2022 года в интернете распространяла заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области. Приговор является первым в регионе.

"Калининский районный суд Челябинска признал виновной местную жительницу по ч. 1 ст. 207.3 УК России "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации". Суд приговорил виновную к шести месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, женщина публично в одной из соцсетей распространяла заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ. Ее задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в мае 2022 года.