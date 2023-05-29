Суд в Петербурге переквалифицировал дело экс-директора "Водоканала" на халатность

Ущерб бюджету оценили в 1,69 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Смольнинский суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора городского "Водоканала" Евгения Целикова о злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом в 1,7 млрд рублей, изменив квалификацию преступления на халатность. Об этом сообщили в понедельник в объединенной пресс-службе петербургских судов.

"Суд переквалифицировал действия [Евгения] Целикова с ч. 3 ст. 285 УК РФ "Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия" на ч. 1.1 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба" и на основании п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ [производство по делу] прекратил в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Целиков будучи с 2016 по 2019 год генеральным директором ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" вопреки интересам и иной личной заинтересованности не расторгнул договор энергоснабжения между предприятием и ООО "Развитие и инвестиции", заключенный в 2011 году, и согласовал оплату электроэнергии поставщику по завышенной цене на сумму в 1,69 млрд рублей. Свою вину Целиков не признал.

Экс-директор "Водоканала" остается фигурантом еще двух уголовных дел. Первое, о превышении должностных полномочий и растрате 239 млн рублей при строительстве и реконструкции канализационных сетей, принял к производству Дзержинский суд города в апреле 2022 года. Обвиняемыми по нему проходят помимо Целикова еще пять человек. В рамках расследования второго дела - о хищении 211 млн рублей на поставках силового кабеля для двух высоковольтных линий на севере Петербурга - в июне 2022 года Куйбышевский суд города заключил Целикова под стражу.