В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РСЗО со стороны ВСУ

Была выпущена 21 ракета

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Никитовский район Горловки из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив 21 ракету.

Об этом сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, обстрел произошел в 14:03 мск. Тип РСЗО не уточняется.

По данным мэра города Ивана Приходько, в результате обстрела пострадали трое мирных жителей.

"В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских террористов ранено трое мирных граждан по улице Блюхера", - написал он в Telegram-канале.

Позже он сообщил об одном погибшем. "В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) по улице Блюхера, 59 погиб мирный горловчанин Б. Д., 1992 г. р", - написал он в своем Telegram-канале.