Жителя Свердловской области арестовали по делу о пожаре, в котором погибли четыре человека

По данным следствия, подозреваемый в момент совершения поджога был пьян

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Жителя села Тарасково Свердловской области арестовали по делу о пожаре, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственным отделом по ЗАТО Новоуральск СУ СК России по Свердловской области 18-летнему жителю села Тарасково предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство четырех человек, совершенное общеопасным способом". В отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СК России избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с хозяином дома. После этого он поджег находившиеся во дворе горючие предметы.

Ранее в пресс-службе сообщили, что 27 мая в селе Новоуральского городского округа произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека - трое мужчин и женщина.