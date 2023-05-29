Рогов сообщил об обстреле ВСУ поселка Михайловка в Запорожской области

По предварительным данным, ранения получили два мирных жителя

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Михайловку в Запорожской области из тяжелого вооружения, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом сообщил в понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Михайловка под огнем боевиков ВСУ. Нацисты бьют по этому населенному пункту Запорожской области из тяжелых видов вооружения. По предварительной информации, удары были нанесены по центру поселка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Рогов в Telegram-канале.

Как уточнили в оперативных службах журналистам, удары начались около полудня. По их данным, зафиксировано не менее трех взрывов.

"Предварительно, [в результате украинских ударов] ранены два мирных жителя. Один в настоящее время находится на операционном столе", - сказал представитель служб. По его данным, при обстреле Михайловки в 12:00 снаряды попали в пустующее здание, где ранее располагался отдел полиции.

5 мая врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что жителей 18 населенных пунктов, в том числе из Михайловки, временно переселят вглубь области из-за усиления украинских обстрелов. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко рассказал ТАСС, что могут быть перемещены около 70 тыс. человек.