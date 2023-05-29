Актер Нейжмак-Иорданский получил восемь лет колонии за избиение экс-замглавы Минэнерго

Суд также удовлетворил иск жены потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима актера Глеба Нейжмак-Иорданского по делу об избиении бывшего заместителя министра энергетики РФ Леонида Тропко. Об этом в понедельник сообщили в столичной прокуратуре.

"Дорогомиловский районный суд города Москвы приговорил Нейжмак-Иорданского к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за совершение преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений)", - сказано в сообщении.

Кроме того, суд также удовлетворил иск жены потерпевшего о возмещении морального вреда в размере 3 млн рублей.

Бывший заместитель министра энергетики Леонид Тропко был избит в ноябре 2021 года. По подозрению в избиении Тропко был задержан его сосед Глеб Нейжмак-Иорданский. Тропко получил травмы головы и умер в больнице спустя две недели после инцидента.