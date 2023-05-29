В Забайкалье вынесли приговор за покушение на совершение террористического акта

Сторонника запрещенной в России украинской ультраправой националистической организации "Маньяки. Культ Убийств" приговорили к 17 годам лишения свободы

ТАСС, 29 мая. Суд приговорил уроженца Оренбургской области к 17 годам лишения свободы за покушение на совершение террористического акта и серию преступлений экстремистского характера. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе управления ФСБ по Забайкальскому краю.

"Пребывая на территории Забайкальского края, 20-летний молодой человек - сторонник украинской ультраправой националистической организации "Маньяки. Культ Убийств" (М.К.У. - запрещена в России) изыскивал возможности приобретения взрывчатого вещества пластита. Он планировал с использованием самодельного взрывного устройства осуществить подрыв Соборной мечети в Оренбурге с последующим расстрелом ее прихожан", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что молодой человек регулярно размещал в интернете текстовые сообщения, направленные на возбуждение ненависти и вражды по расовым и религиозным признакам, а также осуществляя публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Кроме того, через социальные сети и мессенджеры он склонял других жителей России к участию в "М.К.У.".

"Своими действиями молодой человек хотел дестабилизировать обстановку на территории Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, из которых первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, а также штраф в размере 500 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу", - подчеркнули в управлении.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу во взаимодействии с УФСБ России по Забайкальскому краю.