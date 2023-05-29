Суд в Воронеже 30 мая вынесет решение по жалобе американца Гилмана на приговор

Гражданина США осудили на 4,5 года колонии за применение насилия к сотруднику полиции

ВОРОНЕЖ, 29 мая. /ТАСС/. Воронежский областной суд в понедельник начал рассмотрение апелляционной жалобы гражданина США Роберта Гилмана на приговор в виде 4,5 года колонии за применение насилия в отношении полицейского в Воронеже. Решение вынесут 30 мая, сообщила ТАСС представитель аппарата судьи Сергея Черника, который рассматривает жалобу.

"В заседании по Гилману объявлен перерыв до 15:00 30 мая. Приговор планировали вынести сегодня, но теперь это перенесено на завтра", - сказала собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что суд Центрального района Воронежа 4 октября 2022 года признал виновным и приговорил к 4,5 года колонии общего режима гражданина США Роберта Гилмана, ударившего полицейского. Адвокат Гилмана заявил журналистам, что намерен обратиться к властям США с целью инициирования обменного процесса, чтобы его подзащитный вернулся домой. Гилман 18 октября 2022 года обжаловал приговор.

Гилмана 17 января 2022 года доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в Воронеже из-за того, что в состоянии опьянения нарушал порядок в вагоне пассажирского поезда Сухум - Москва. В отделе полиции Гилман не менее двух раз ударил ногой полицейского в голень, после чего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". В отношении Гилмана также возбудили административные дела за мелкое хулиганство и нарушение режима пребывания в России, за что его оштрафовали на 500 рублей, а также он отбыл наказание в виде пяти суток административного ареста. После освобождения его арестовали по уголовному делу о насилии в отношении сотрудника полиции.