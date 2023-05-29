ФСБ ликвидировала крупную сеть нарколабораторий в Свердловской области

Задержаны пять человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудниками ФСБ пресечена деятельность межрегионального преступного сообщества, участники которого организовали три нарколаборатории и наладили работу сети курьеров в нескольких городах Свердловской области и соседних регионах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

"В результате оперативных мероприятий вблизи городов Первоуральск, Невьянск и села Шайдуриха оперативниками регионального ФСБ ликвидирована сеть из трех лабораторий, производивших наркотическое средство мефедрон. Задержаны пять человек, занимавшихся производством наркотического средства, и пять наркокурьеров, которые его сбывали. В ходе обысков из незаконного оборота изъято 22 кг мефедрона (из них 6 кг - у курьеров), лабораторное оборудование, упаковочный материал, а также прекурсоры и химические реактивы объемом более 1000 л, из которых задержанные планировали произвести дополнительно порядка 20 кг наркотиков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что следователями УФСБ возбуждено пять уголовных дел по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 15 до 20 лет.