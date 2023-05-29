Площадь возгорания составляет 400 кв. м

ИРКУТСК, 29 мая. /ТАСС/. В Иркутской области произошел пожар на пилораме. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В городе Тайшете ликвидируют пожар на пилораме. Сообщение о возгорании кровли кирпичного строения пилорамы поступило в пожарно-спасательную службу в 17:26 (12:26 мск). На момент прибытия первых подразделений горела кровля здания и гаража, который был пристроен вплотную. Из-за большой пожарной нагрузки и порывов ветра огонь быстро распространился на большую площадь. В 18:24 (13:24 мск) пожар был локализован на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. В настоящее время идет проливка и разбор строительных конструкций. Пожарным удалось отстоять около 20 куб. м пиломатериала и 8 хозяйственных построек, в том числе сушильную камеру с готовой продукцией.