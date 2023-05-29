В Тольятти на территории бывшего завода произошел пожар

Площадь пожара составляет 100 кв. м

САМАРА, 29 мая. /ТАСС/. В Тольятти на бывшем заводе "Фосфор" произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 13:09 поступило сообщение, что по адресу: Тольятти, Ново-Заводская, 2а, горит мусор, площадь пожара 100 кв. м", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. На месте пожара работают восемь человек и две единицы техники.

Как сообщал ТАСС, на территории бывшего завода "Фосфор" находится строительный мусор и загрязняющие вещества объемом около 14 тыс. тонн. Самыми опасными являются четыре участка, где сосредоточено более 70% фосфорсодержащего шлама.