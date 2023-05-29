В ДНР сообщили о втором обстреле Донецка

ВСУ выпустили по городу 10 ракет из РСЗО

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Украинские военные второй раз за день обстреляли ДНР из реактивной системы залпового огня, выпустив по Донецку 10 ракет. Об этом сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Обстрел зафиксирован в 15:05 мск. Под огнем оказался Петровский район города. Помимо этого, Вооруженные силы Украины выпустили в это же время восемь снарядов по Куйбышевскому и Киевскому районам из артиллерии натовского калибра 155 мм.

В 14:03 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив 21 ракету из РСЗО. В результате ударов по городу погиб мирный житель, трое получили ранения.