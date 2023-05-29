В Кузбассе задержали депутата "Единой России" новокузнецкого горсовета по делу о подкупе

Возбуждено уголовное дело

КЕМЕРОВО, 29 мая. /ТАСС/. Депутата от "Единой России" Новокузнецкого городского совета депутатов задержали по уголовному делу о коммерческом подкупе и получении сведений, являющихся коммерческой тайной. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего депутата Новокузнецкого городского совета народных депутатов, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну), п. "б" ч. 4 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за заведомо незаконные действия)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина в августе 2022 года передал деньги за сведения, составляющие коммерческую тайну. Преступная деятельность была выявлена сотрудниками регионального управления ФСБ России. В доме и служебном кабинете подозреваемого проведены обыски, изъята необходимая документация и техника. В настоящее время решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве не уточнили фамилию депутата, но, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Глухове. Как сообщалось ранее, он является генеральным директором "Альтаир-НК", которая ранее занималась капитальным ремонтом ледовой арены в Новокузнецке. Изначально конкурс на ремонт выиграла инженерно-строительная компания "Арена" из Барнаула, однако из-за постоянного переноса сроков работ в 2022 году объект был передан местной строительной компании.