Публицист Таксюр рассказал об имитации расстрела и угрозах СБУ пытать его жену

Журналист отметил, что его арест проходил с нарушениями, в частности, при обыске не присутствовали понятые

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Вывезенный в Россию киевский журналист, литератор и активный сторонник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ян Таксюр рассказал, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) имитировали расстрел его и российских военных пленных, чтобы "пошутить", а также угрожали пытками его жены.

Таксюр был вывезен в Россию в рамках обмена после его личного обращения к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о содействии его освобождению и доставке в РФ и ходатайству об этом представителей Русской православной церкви.

"По дороге, пока везли меня в СИЗО еще с 11 российскими военнопленными с завязанными глазами, со связанными руками, нам сказали в какой-то момент: "Сейчас мы вас привезем, поставим и распишем вас". Никакого приговора не было, это они шутили. <...> Где-то 30-40 минут я считал, что моя жизнь сейчас закончится", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что в этот момент начал молиться.

Таксюр сообщил, что сотрудники СБУ при аресте обещали устроить пытки его жене. "Сам арест произошел 10 марта в восемь утра. Ко мне пришли люди с автоматами, действительно, пообещали, если я буду вести себя неправильно с их точки зрения, то они будут подвергать пыткам мою жену. Все это сразу же пообещали", - рассказал публицист. По словам литератора, его жена при аресте крикнула ему: "Ничего не бойся".

Таксюр отметил, что его арест проходил с нарушениями: при обыске не присутствовали понятые, их охранял автоматчик на лестничной клетке, на обыске не присутствовал следователь. Публицист указал, что всего этого достаточно, чтобы закрыть любое дело, потому что "даже на первом этапе были допущены колоссальные нарушения закона, однако на это никто не обратил внимание". Он рассказал, что его близким не сообщали о его местоположении, пока он находился в тюрьме СБУ.

О преследовании Яна Таксюра

Писатель пропал 10 марта 2022 года, позднее стало известно, что он помещен в киевский СИЗО. Его супруга обращалась к международным правозащитным организациям с просьбой посодействовать его освобождению. Таксюра 13 августа выпустили под залог в 1,2 млн гривен (около $32,5 тыс.). Как сообщал Союз православных журналистов (СПЖ) Украины, в сентябре 2022 года он перенес операцию в связи с онкологическим заболеванием.

Таксюр неоднократно выступал в украинских СМИ в поддержку канонической УПЦ, а также с критикой действий представителей раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и Константинопольского патриархата. Сам журналист называл уголовное дело против него преследованием за инакомыслие.