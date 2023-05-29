Под Волгоградом пантера напала на ребенка в зоопарке

После оказания медицинской помощи ребенка отправили на амбулаторное лечение

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Полиция организовала проверку по факту нападения пантеры на семилетнюю девочку на одной из экоферм в Волгоградской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Заявлений не поступало. Информация через больницу пришла об обращении за медпомощью", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального главка МВД, отметив, что полиция организовала проверку.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили ТАСС, что после оказания медицинской помощи ребенок направлен на амбулаторное лечение.

Свою проверку по информации о нападении животного на первоклассницу проводит и следственное управление СК по Волгоградской области. Как пояснили в пресс-службе ведомства, будет дана юридическая оценка законности функционирования зоопарка на территории базы отдыха. "По предварительным данным, несовершеннолетняя слишком близко подошла к клетке с животным, в результате чего пантера когтями нанесла повреждение в области головы ребенка", - сказали в пресс-службе следственного управления.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о нападении пантеры на семилетнюю девочку на хуторе Вертячий Волгоградской области.