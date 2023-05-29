Суд оправдал участников перестрелки в хуторе в Ростовской области

В результате происшествия погибли пять человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Ростовский областной суд оправдал участников перестрелки в хуторе Чернозубовка Орловского района в 2019 году, в результате которой пять человек погибли, двое получили ранения. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"Провозглашен оправдательный приговор по уголовному делу в отношении Дакишвили Заури, Дакишвили Гиоргия, Дакишвили Василия, Мамаева Мераби, Мусаева Сулима, Ибрагимова Рашида. Приговором суда подсудимые оправданы в связи с вынесением в отношении них коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта, ввиду непричастности к совершению преступлений", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что перестрелка на животноводческой точке в Орловском районе Ростовской области произошла 22 октября 2019 года. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения. В результате перестрелки пятеро мужчин скончались на месте происшествия, из них трое признаны потерпевшими. Два человека были ранены.

Расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) было завершено в декабре 2021 года.