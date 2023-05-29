В Калужской области в ДТП погибла женщина

Пострадали пять человек

КАЛУГА, 29 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро, в том числе восьмилетний мальчик, госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в понедельник на трассе М-3 "Украина" в Мещовском районе Калужской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по региону.

"Прокурор Мещовского района Александр Долгов выехал на место дорожно-транспортного происшествия на 234 км автомобильной дороги М-3 "Украина". В результате столкновения погиб водитель Opel - женщина 1971 года рождения. Два пассажира Opel, в том числе мальчик 2015 года рождения, водитель и два пассажира Lada доставлены в Калужскую областную больницу" - рассказали в прокуратуре.

Медики оказывают помощь пострадавшим. По предварительной информации, около 14:00 произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей Lada Granta и Opel Insignia.