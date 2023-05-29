В Петербурге таможенники выявили партию из почти 500 тыс. контрабандных сигарет

Всего с начала года таможенники изъяли 2 млн пачек продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники Северо-Западного таможенного управления, проведя оперативно-разыскные мероприятия, выявили на складах Санкт-Петербурга партию контрабандных сигарет в количестве 479 тыс. пачек, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе СЗТУ.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий таможенники обнаружили и изъяли более 479 тыс. пачек сигарет различных торговых марок. С начала 2023 года сотрудниками Северо-Западного таможенного управления выявлено и изъято из оборота 2 млн пачек сигарет", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным оценкам, общая стоимость изъятой товарной партии составляет 48 млн рублей. Продукция без российских акцизных марок изготавливалась в ОАЭ, Швейцарии, Болгарии, США, Сербии и Белоруссии.

Организаторам контрабанды грозит наказание сразу по трем статьям УК РФ - 171.1 "Хранение, перевозка и сбыт товаров и продукции без маркировки", 194 "Уклонение от уплаты таможенных платежей" и 200.2 "Контрабанда табачных изделий".