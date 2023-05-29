Суд Москвы 1 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста обвиняемой в убийстве Татарского

Взрыв в кафе в Петербурге

В суд ранее поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Дарьи Треповой до 2 сентября

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 1 июня рассмотрит ходатайство о продлении заключения под стражу Дарьи Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин).

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Заседание суда по вопросу продления меры пресечения Треповой назначено на 15:00 мск 1 июня", - сказали в суде.

В понедельник в суд поступило ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Треповой до 2 сентября.