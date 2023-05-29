29 мая, 14:14,
обновлено 29 мая, 15:34

В Тюменской области в ДТП с двумя большегрузами погиб один человек

© УГИБДД ГУ МВД России по Тюменской области/ ТАСС

Еще один пострадал

ТЮМЕНЬ, 29 мая. /ТАСС/. На 287-м км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе произошло ДТП с двумя большегрузами. В результате один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

"Стало известно, что водитель одного большегруза успел выскочить из кабины, он доставлен в больницу. Второй водитель погиб. Личности обоих водителей устанавливаются", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что оба большегруза загорелись после ДТП.

Движение транспорта на этом участке трассы закрыли в обоих направлениях. На месте работают наряды ДПС.

В новость внесены изменения (18:34 мск) - добавляется информация о погибшем и пострадавшем  

Теги:
РоссияТюменская область
© Информационное агентство ТАСС
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