В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ погиб мужчина

Его жену с острой реакцией на стресс и мать с гипертоническим кризом доставляют в медучреждения

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Мужчина погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Графовка Белгородской области. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Больше часа под обстрелом ВСУ находились населенные пункты Шебекинского городского округа. К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте. Его супругу с острой реакцией на стресс и маму с гипертоническим кризом бригады медиков доставляют в медучреждения. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - проинформировал глава области.

По словам губернатора, в результате обстрела села Графовка в 10 частных жилых домах взрывной волной выбило окна, повреждены фасады, заборы, хозяйственные постройки, в том числе задета линия электропередачи.

Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку, в этих населенных пунктах повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы работают на месте. "Подворовой обход продолжается", - отметил губернатор.