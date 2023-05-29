Суд 1 июня рассмотрит первое уголовное дело участников нацгруппировки "Медведи SS"

Каждому из них вменяется насильственный захват власти, участие в незаконном вооруженном формировании, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд 1 июня приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении девяти участников диверсионной штурмовой неонацистской группы "Медведи SS". Об этом журналистам сообщили в суде в понедельник.

"Судебное заседание состоится 1 июня в 10:00 мск. Подсудимые - участники диверсионной штурмовой группы "Медведи SS", - говорится в сообщении.

Всем участникам изменили инкриминируемые им статьи Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики на статьи УК РФ, следует из опубликованных материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, командир и участники группировки "Медведи SS" ранее обвинялись в действиях, направленных на насильственный захват власти в ДНР (ч. 3 ст. 24, ст. 323 УК ДНР), участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 327 УК ДНР) и обучении в целях совершения вышеперечисленных преступлений (ст. 232 УК ДНР). Согласно материалам дела, теперь каждому из них вменяется ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти), ч. 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании) и ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

Согласно данным прокуратуры Донецкой Народной Республики, которая занималась расследованием уголовных дел (на тот момент орган, объединял в себе функции СК и прокуратуры - прим. ТАСС), участники диверсионной штурмовой неонацистской группы "Медведи SS" были первыми фигурантами дела в отношении боевиков националистического батальона "Азов" (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Жертвами неонацистов стали более 100 человек. Все обвиняемые сотрудничали со следствием и давали подробные показания.