29 мая, 15:23

СМИ сообщили о массовой драке во Львове между местными и переселенцами из Харькова

По данным украинского издания "Страна", группа харьковчан нецензурно отреагировала на бандеровское приветствие "Слава Украине!", что стало причиной конфликта

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Драка произошла в микрорайоне Левандовка во Львове между местными жителями и переселенцами из Харькова вечером 27 мая. Об этом сообщило в понедельник украинское издание "Страна".

По его данным, группа харьковчан нецензурно отреагировала на бандеровское приветствие "Слава Украине!", что и стало причиной конфликта. Сколько человек участвовали в драке, издание не уточняет, однако указывает, что в результате с обеих сторон как минимум по одному человеку получили серьезные ранения.

Ссылаясь на полицию Львова, СМИ отмечает, что два человека были госпитализированы с травмами головы. На Левандовке живет много переселенцев, поскольку это один из наиболее дешевых для съема жилья микрорайонов в городе, но при этом самый криминальный. 

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