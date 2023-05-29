В Москве у мужчины украли электросамокат за 480 тыс. рублей

По его словам, также похищена сумка с деньгами, которая висела на ручке электросамоката

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Неизвестные в Москве украли у мужчины электросамокат стоимостью около 480 тыс. рублей, пока тот ел шаурму в своем гараже. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в Шмитовском проезде. Неизвестные украли у 30-летнего мужчины электросамокат Dualtron X2 Limited, который он оставил у своего гаража, пока зашел поесть шаурму. Ущерб составил порядка 480 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства. По его словам, также похищена сумка с деньгами, предположительно, речь идет о 130 тыс. рублей. Она висела на ручке электросамоката.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что с заявлением о пропаже самоката обратился мужчина 1992 года рождения. "Со слов заявителя 27 мая примерно в 01:20 мск он оставил самокат у своего гаража в Шмитовском проезде, а через 20 минут обнаружил его отсутствие. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.