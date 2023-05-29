В Инте ввели режим ЧС из-за паводка и подтоплений

Подтоплено 11 придомовых территорий

СЫКТЫВКАР, 29 мая. /ТАСС/. Власти приполярного города Инты Республики Коми ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с превышением критического уровня воды в реке Усе и подтоплением территории села Петрунь. Подтоплено 11 придомовых территорий, сообщила администрация Инты в понедельник.

"В связи с продолжающимся ростом уровня воды в верховьях реки Усы и подтоплением села Петрунь введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". На 12:00 уровень воды в реке Уса села Петрунь составил 843 см (критический уровень - 840 см). Подтоплено 11 придомовых территорий", - говорится в сообщении, которое размещено на официальной странице муниципалитета во "ВКонтакте".

По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, на данный момент завершается формирование максимального уровня воды в реке Усе в районе села Петрунь, он прогнозируется на отметке 850 см. До 5 июня ожидается формирование максимальных уровней весеннего половодья на реках Уса, Колва, Нижняя Печора.