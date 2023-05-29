В КБР предприниматель получил 110 млн рублей в кредит по фиктивным документам

Возбуждено уголовное дело

НАЛЬЧИК, 29 мая. /ТАСС/. Руководитель строительной компании получил 110 млн рублей кредита в банке по фиктивным документам в Кабардино-Балкарии (КБР). Факт мошенничества выявили сотрудники управления экономикой безопасности и противодействия коррупции, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

"Выявлено мошенничество, совершенное 35-летним руководителем строительной фирмы. Предварительно установлено, что в августе 2019 года подозреваемый обратился в банк с заявлением о предоставлении его фирме кредита для строительства многоквартирного жилого дома по улице Кирова в городе Нальчике. При этом мужчина направил в финансовую организацию недостоверные сведения о залоговом имуществе. Он указал на отсутствие обременений на передаваемые в залог будущие квартиры, однако на самом деле несколько жилых помещений были им уже проданы", - говорится в сообщении.

На расчетный счет строительной организации были зачислены более 110 млн рублей, которыми руководитель компании распорядился по своему усмотрению. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.