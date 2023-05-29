29 мая, 16:04

В Киеве задержали двух человек, снимавших работу систем ПВО

Их передали Службе безопасности Украины для дальнейших процессуальных действий

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полиция Киева в понедельник задержала двух человек, которые вели съемку работы систем противовоздушной обороны (ПВО), их передали Службе безопасности Украины (СБУ).

"Правоохранители разоблачили двух молодых людей, которые снимали работу [систем] ПВО <...>. Местных жителей доставили в Святошинское управление полиции для объяснений, после чего передали сотрудникам СБУ для дальнейших процессуальных действий", - говорится в сообщении на странице столичной полиции в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Уточняется, что о двух мужчинах 23 и 26 лет сообщила в полицию местная жительница. Одного из них задержали спустя час, для поимки второго была введена "специальная полицейская операция".

Полиция напомнила гражданам о запрете вести съемку работы систем ПВО.

Днем в Киеве была объявлена воздушная тревога, произошла серия взрывов, столичные власти сообщали о работе систем ПВО. 

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