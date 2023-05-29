29 мая, 16:06,
обновлено 29 мая, 16:24
Военная операция на Украине

В Озеряновке из-за обстрела ВСУ повреждены здание администрации, храм и газопровод

В ДНР ранее сообщили, что ВСУ выпустили по населенному пункту республики 20 ракет из реактивной системы залпового огня

ДОНЕЦК, 29 мая. /ТАСС/. Здание сельской администрации, храм, газопровод и два жилых дома получили повреждения в понедельник в результате обстрела Озеряновки в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Населенный пункт Озеряновка: зафиксированы повреждения здания Озеряновской сельской администрации по улице Рихтера, зафиксированы повреждения здания храма по улице Рихтера, улица Рихтера, 17/2 - частный жилой дом, улица Кокоринова, 4 - частный жилой дом, также поврежден газопровод", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее в понедельник в ДНР сообщали, что ВСУ в 15:35 выпустили по Озеряновке 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Ее тип не уточнялся. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация