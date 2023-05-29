Пострадавший при обстреле Шебекина находится в тяжелом состоянии

Еще трое находятся в состоянии средней степени тяжести

БЕЛГОРОД, 29 мая. /ТАСС/. Один из четырех пострадавших при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) предприятия в городе Шебекино Белгородской области находится в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник сообщил журналистам завотделением анестезиологии-реанимации № 1 областной клинической больницы Святителя Иоасафа Сергей Хомяков.

"Трое пациентов - в средней степени тяжести. Им проводится симптоматическая терапия, уже проведен сеанс гипербарической оксигенации. Один пациент в тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких. Сейчас производится стабилизация его состояния", - сказал Хомяков.

По его словам, все пациенты имеют ожоги различной степени тяжести и площади поверхности тела, а также отравления продуктами горения.

Как ранее сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в понедельник в Шебекине были атакованы два промышленных предприятия. В результате попадания снарядов в одном из предприятий загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями, пострадали четверо сотрудников.