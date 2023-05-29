В Адыгее направят около 18 млн рублей на компенсацию ущерба пострадавшим от стихии

Владельцы 699 огородов и придомовых территорий в Кошехабльском районе получат по 20 тыс. рублей, а хозяевам 58 подтопленных домовладений выплатят по 50 тыс. рублей

МАЙКОП, 29 мая. /ТАСС/. Власти Адыгеи направят из резервного фонда правительства республики порядка 18 млн рублей на компенсацию причиненного дождевым паводком и градобоем ущерба пострадавшим жителям Кошехабльского и Майкопского районов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова по итогам проведенного руководителем региона совещания, посвященного аспектам устранения последствий стихии.

В Кошехабльском районе дождевым паводком подтопило сотни придомовых территорий и частных домовладений, был введен режим ЧС муниципального уровня. В Майкопском районе выпал крупный град.

"Глава Адыгеи распорядился выделить из резервного фонда кабинета министров республики денежные средства для предоставления материальной помощи пострадавшим в населенных пунктах Кошехабльского и Майкопского районов. Согласно распоряжению, в качестве компенсации владельцы 699 огородов и придомовых территорий в Кошехабльском районе получат по 20 тыс. рублей, а хозяевам 58 подтопленных домовладений выплатят по 50 тыс. рублей. Выплаты в размере 20 тыс. рублей также получат владельцы 20 огородов в Майкопском районе, хозяевам 6 домовладений с повреждением кровли выплатят по 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Всего на компенсацию ущерба пострадавшим направят около 18 млн рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе главы региона. Основная фаза аварийно-восстановительных работ в Кошехабльском районе уже завершена. Согласно информации начальника управления МЧС России по республике Станислава Илющенко, по 98 адресам производилась откачка воды из подвальных помещений и придомовых территорий, оказана адресная помощь населению по расчистке десятков дворовых территорий, дорожными службами проводится работа по очистке дорожного полотна и дренажных каналов.

По итогам совещания глава региона поставил несколько задач ответственным ведомствам. Они касаются вопросов антипаводковых мероприятий, поддержки жителей и окончательного устранения последствий в пострадавших населенных пунктах. "Все необходимые процедуры необходимо сделать в кратчайший срок. Сегодня мы подпишем все распоряжения, а уже завтра администрации муниципалитетов будут проводить адресную работу с людьми для осуществления положенных выплат", - цитирует Кумпилова пресс-служба.