В ЛНР восстановили газопровод и ЛЭП после удара ВСУ по Алмазной

Мэр Стаханова Сергей Жевлаков сообщил о подаче газа и света абонентам

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Сотрудники коммунальных служб ЛНР восстановили газопровод и линию электропередачи в городе Алмазная, которые получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник сообщил мэр Стаханова Сергей Жевлаков, в административном подчинении которого находится Алмазная.

"Специалисты горгаза и РЭС (район электрических сетей) устранили повреждения на газопроводе и обрыв линии электропередачи по улице Львовской, газ и свет поданы абонентам", - написал он в Telegram-канале.

Жевлаков добавил, что жители Алмазной, дома которых получили повреждения, получили материалы для восстановительных работ.

28 мая населенный пункт Алмазная был обстрелян украинскими войсками с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным минздрава республики, три человека погибли. В мэрии Стаханова сообщили ТАСС о девяти раненых в Алмазной. В понедельник министр здравоохранения республики Наталия Пащенко сообщила, что состояние одного раненого мужчины остается тяжелым, а раненого ребенка - крайне тяжелым.