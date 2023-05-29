В результате обстрела Михайловки погиб мирный житель

Еще один ранен

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате обстрела Михайловки в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила в понедельник администрация Энергодара.

"В результате удара противника один мирный житель погиб и один получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

В понедельник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли Михайловку из тяжелого вооружения. Как уточнили журналистам в оперативных службах, удары начались около полудня, было зафиксировано не менее трех взрывов. Позже оперативные службы региона сообщили, что в Михайловке произошел еще один взрыв, по предварительным данным, двое мирных жителей получили ранения.