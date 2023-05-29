29 мая, 17:42

В Татарстане из-за сообщений о жестоком обращении в кадетской школе начали проверку

Вопрос находится на личном контроле министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Министерство образования и науки Республики Татарстан начало служебное расследование после появления в сети информации о жестоком обращении воспитателей кадетской школы-интерната в Камско-Устьинском районе республики с учениками. Об этом ТАСС в понедельник сообщила руководитель пресс-службы Минобрнауки республики Алсу Мухаметова.

"Факт любого некорректного обращения в отношении ребенка министерство считает недопустимым и противоречащим нормам педагогической этики. <...> По поручению министра Ильсура Хадиуллина сформирована комиссия для проведения служебного расследования с выездом в Камско-Устьинскую кадетскую школу-интернат им. Героя Советского Союза Чиркова Михаила Алексеевича", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash Iptash сообщил, что в Камско-Устьинском районе Татарстана ночные воспитатели кадетской школы якобы избили учеников за побег из палаты после отбоя. Жители соседнего дома, ставшие свидетелями конфликта, сообщили о случившемся в полицию.

По итогам проведенных мероприятий будет принято решение о принятии соответствующих мер, уточняют в пресс-службе. Вопрос находится на личном контроле министра. "Соблюдение педагогическими работниками норм профессиональной этики включено в повестку дня очередного совещания с руководителями муниципальных органов управления образованием", - сообщили в пресс-службе. 

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